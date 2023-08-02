Лисовец посоветовал российским мужчинам носить короткие шорты

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

По словам эксперта, россиянам необходимо присмотреться к шортам. При этом он отметил, что нужно правильно подбирать данную вещь по размеру и длине.

«Иногда [шорты] на пять сантиментров короче будут смотреться гораздо лучше, чем длинные. Или, наоборот, длинные шорты будут более симпатично выглядеть, чем средней длины или короткие», — объяснил он.

В то же время специалист рассказал, что недавно видел на улице мужчин в упомянутом предмете гардероба.

«Это сейчас тренд. Но это выглядело абсолютно непохабно, невульгарно и очень эстетично», — заявил собеседник издания.