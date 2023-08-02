Стилисты назвали 6 моделей обуви, которые отлично сочетаются с шортами

Стилисты marieclaire.ru отметили, что шорты – это одна их самых важных составляющих летнего гардероба. Они будут уместны и в городе, и на пляже, главное, выбирать правильную длину и крой.

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С шортами всегда будут хорошо смотреться сандалии в спортивном стиле. Они подойдут к изделиям из льна, хлопка, денима и даже из кожи, трикотажа.

Сандалии на грубой подошве – ещё один стильный вариант сочетания с шортами.

Также можно надеть кеды. Чтобы аутфит вышел лаконичным и чистым, стоит выбрать базовые кеды простых цветов.

Шлёпки и слайды тоже хорошо подойдут к шортам. Будут отлично смотреться также ботинки на шнуровке и челси. Главное, выбирать модели из натуральной кожи, в которых не будет жарко.