Стилисты назвали 6 моделей обуви, которые отлично сочетаются с шортами

Стилисты назвали шесть моделей обуви, которые отлично сочетаются с шортами
Стилисты marieclaire.ru отметили, что шорты – это одна их самых важных составляющих летнего гардероба. Они будут уместны и в городе, и на пляже, главное, выбирать правильную длину и крой.
С шортами всегда будут хорошо смотреться сандалии в спортивном стиле. Они подойдут к изделиям из льна, хлопка, денима и даже из кожи, трикотажа.
Сандалии на грубой подошве – ещё один стильный вариант сочетания с шортами.
Также можно надеть кеды. Чтобы аутфит вышел лаконичным и чистым, стоит выбрать базовые кеды простых цветов.
Шлёпки и слайды тоже хорошо подойдут к шортам. Будут отлично смотреться также ботинки на шнуровке и челси. Главное, выбирать модели из натуральной кожи, в которых не будет жарко.
Сапоги и ботильоны в стиле вестерн – неожиданная пара обуви, которая тоже выигрышно смотрится с шортами.