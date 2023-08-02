Сумку Louis Vuitton с принтом ее мини-версии высмеяли за дешевизну

Компания Louis Vuitton выпустила серию сумок, напоминающих пластиковые пакеты для заморозки. Их стоимость составила почти $4000 (около 377 тысяч рублей). Сами изделия сделаны из кожи, а не из пластика. На одной из сумок, покрытой серебристой краской, изображен гиперреалистичный принт сумки Handle Soft Trunk от Louis Vuitton, на которой изображено яблоко. На другой — сумка Sac Plat с рассыпчатым круассаном.