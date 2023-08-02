Сумку Louis Vuitton с принтом ее мини-версии высмеяли за дешевизну
Французский бренд Louis Vuitton выпускает новую линию дизайнерских кожаных сумок-морозильников. Об этом сообщает Fast Company.
Компания Louis Vuitton выпустила серию сумок, напоминающих пластиковые пакеты для заморозки. Их стоимость составила почти $4000 (около 377 тысяч рублей). Сами изделия сделаны из кожи, а не из пластика. На одной из сумок, покрытой серебристой краской, изображен гиперреалистичный принт сумки Handle Soft Trunk от Louis Vuitton, на которой изображено яблоко. На другой — сумка Sac Plat с рассыпчатым круассаном.
По словам пользователей соцсетей, бренд пытается поймать волну тренда сумка на сумке. Они также высмеяли изделия из-за их низкой стоимости.
В июле весь мир обсуждал ботинки из коллаборации Mschf x Crocs. Новые модели имеют ту же форму, что и Big Red Boots от MSCHF, но Crocs использовал элементы своего Classic Clog в верхней части. По всей носочной части расположены перфорированные отверстия. Логотип Crocs находится внутри черных значков, соединяющих пятку с основанием.