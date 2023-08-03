5 вещей в гардеробе, которые давно пора выкинуть

Джинсы скинни с низкой посадкой можно смело выбросить из шкафа. Подробностями поделилась персональный стилист по подбору гардероба, эксперт в области фешен-тенденций и истории моды Марина Герман.

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«Скинни с потертостями или рваным эффектом – тоже жесткий антитренд. Такие элементы могут присутствовать и даже будут выглядеть стильно, но только на моделях свободного кроя», – отметила стилист.

По словам Герман, также стоит избавиться от кожаных стрейчевых легинсов. В этом случае лучше выбрать брюки из кожи прямого кроя. В антитренды попали также несколько видов жакетов: не имеющие четкой структурной линии плеча, облегающие, короткие, приталенные, с баской и закатанными рукавами.

Приталенный жакет может быть стильным, если он имеет широкую линию плеча и длину до середины большого пальца на ладони, а укороченная вещь допускается при свободном крое. Обтягивающие косухи смотрятся старомодно и способны испортить любой лук. Стилист посоветовала выбирать качественные изделия свободного кроя.