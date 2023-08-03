Врач рассказала, где опаснее всего покупать арбузы

Придорожные палатки являются самым опасным местом для покупки арбузов. Об этом рассказала врач-нутрициолог Дарья Русанова.

— Избегайте придорожных торговцев. У них обычно нет разрешений и документов на товар. Такие продавцы могут сбывать некачественный продукт, — сказала она.

Врач рекомендует приобретать арбузы в официальной точке — в магазине, на рынке. Русанова также подчеркнула важность правильного хранения арбуза на торговой точке, передает РИА Новости.

В Москве начали свою работу бахчевые развалы. С 2015 года они имеют единый внешний вид, легко узнаваемый горожанами. Так, больше всего точек будет открыто на юге, юго-западе и западе Москвы и продолжат работать до 1 октября.

Как отмечают эксперты, есть несколько правил при выборе арбуза. В первую очередь он должен быть крупным, равномерной формы и без видимых дефектов. Также при выборе арбуза нужно учитывать звук, который можно услышать, если постучать по поверхности.