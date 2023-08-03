«Кто-то похож на клоуна»: Лисовец оценил стиль российских звезд

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец оценил стиль одежды российских звезд словами «соответствуют аудитории». Его комментарий публикует «Газета.Ru».

По мнению эксперта, отечественные знаменитости подстраиваются под вкусы своих поклонников и выбирают наряды таким образом, чтобы не раздражать фанатов.

«Кто-то слишком простоват, кто-то очень народный, кто-то выглядит как девочка из соседнего подъезда, что делает ее понятной для всех, кто-то похож на клоуна и на жар-птицу. Артисты надевают то, что не вызовет у народа отторжения», — заявил собеседник издания.

В то же время специалист отметил, что не стал бы менять образы местных артистов, поскольку они справляются со своей работой и развлекают поклонников.

«Принимаю все, что есть вокруг меня, хотя и могу иногда над этим улыбаться», — пояснил он.

Лисовец добавил, что в России вопросы стиля в одежде никогда не были на первом месте, и указал, что отечественные звезды его не вдохновляют.