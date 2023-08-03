Бизнес-консультант сочла шорты одеждой, нарушающей моральные нормы

Появление в шортах и майках на улице — это нарушение норм морали и пренебрежение к окружающим. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделала директор проектов Высшей школы государственного управления РАНХиГС Гилана Михайлова.

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Она отметила, что, хотя юридической ответственности в России за внешний вид не предусмотрено, надо появляться на людях в приличной одежде.

«Говорить, что майка и шорты — не очень корректно по отношению к обществу можно, но привлечь за это не будет возможности», — отметила эксперт.

По ее словам, можно пройти в купальнике и по Красной площади, но самому «будет некомфортно» в таком виде.

«Это неприлично. <…> Это не очень корректно по отношению к другим людям», — подчеркнула Михайлова.

1 августа российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал «пижамные костюмы-тройки» трендом лета. Комплект состоит из шорт, рубашки и футболки.