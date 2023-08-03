Стилистка назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей

По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.

«Такая вещь будет дешевить, особенно если у ее носителя есть небольшой живот. Мужчины часто руководствуются мнением, что, если одежда налезла, значит, размер подходящий», — высказалась она.

Кроме того, эксперт внесла в список грязную обувь и подобранные не в тон к ней носки. Например, неудачна комбинация черных носков с белыми изделиями или синих — с коричневыми. В свою очередь, собеседница издания посоветовала носить подследники с кедами и мокасинами.