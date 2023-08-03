Российская стилистка назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей
Российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. Ее комментарий публикует портал «Страсти».
По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.
«Такая вещь будет дешевить, особенно если у ее носителя есть небольшой живот. Мужчины часто руководствуются мнением, что, если одежда налезла, значит, размер подходящий», — высказалась она.
Кроме того, эксперт внесла в список грязную обувь и подобранные не в тон к ней носки. Например, неудачна комбинация черных носков с белыми изделиями или синих — с коричневыми. В свою очередь, собеседница издания посоветовала носить подследники с кедами и мокасинами.
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