4 аксессуара, которые визуально вас старят

Лучше положите их обратно в бабушкину шкатулку

© 0WomanHit.ru - МК

Знаете ли вы, что многие наши обожаемые аксессуары на самом деле не только не придают нам милоты и шика, а наоборот — делают нас визуально старше? Мы собрали топ украшений, от которых все же стоит отказаться, если вы не хотите невольно прибавить себе пару ненужных лет.

Большие броши

Для тематических вечеринок такие украшения подходят идеально, однако в повседневной жизни стоит отдать предпочтение совершенно другому типу украшений — куда более изящному. Вы можете подобрать симпатичную брошь, если очень хочется, однако помните, что в ней не должно быть крупных камней и много блеска, иначе вы рискуете получить старомодный образ, даже не подозревая об этом.

Слишком массивные бусы

Подобный аксессуар все же лучше оставить в шкатулке вашей бабушки. Либо наслаждаться подобными украшениями на моделях модных подиумов. В повседневном образе массивные бусы практически никогда не смотрятся уместно, даже летом с симпатичным платьем. Причем, чем ярче украшение, тем больше вопросов оно вызывает.

Украшения с драгоценными камнями

Конечно, иметь в коллекции бриллиантовое колечко стоит, но при этом важно учитывать размеры драгоценного камня — слишком большой бриллиант или другая крупная драгоценная вставка выглядят «нафталиново». Как правило, подобные украшения обожают женщины далеко за 50, а потому возникают только такие ассоциации.

Комплекты браслетов и ожерелий