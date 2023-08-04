Что надеть и взять с собой на пляж

Ничто не заканчивается так быстро, как лето. Но, несмотря на то что на горизонте начинает маячить осень, у нас впереди ещё как минимум один летний знойный месяц (и мы не перестаём надеяться и на бабье лето). Если вы оставили «самый сок» на потом — то есть, отдых на сейчас, то пора собирать чемоданы! Подготовка к пляжному отдыху не заканчивается поиском подходящего купальника (или двух, или трёх — подборку купальников смотрите здесь). Опытные отдыхающие знают, что не менее важно иметь при себе подходящие пляжные сумки, сандалии и солнцезащитные очки для любого случая, но есть ещё один аспект пляжного «выхода», который часто упускается из виду — это пляжный наряд.

Переодеться из мокрого и покрытого песком купальника в обычную растянутую старую футболку, конечно, совсем не сложно, но мы-то хотим выглядеть сексуально, красиво и модно, поэтому выбор правильного пляжного наряда часто приводит в замешательство, наводит беспорядок в голове и вызывает беспокойство, в результате чего даже самые шикарные пляжники из нас готовы довольствоваться малым. Но мы собрали для вас различные варианты одежды, которые отлично смотрятся и позволяют чувствовать себя модно и сексуально, а, главное, комфортно, несмотря на солнце и песок.

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Пляжное платье-сетка

Если вам надо выглядеть до предела сексуально, тогда советуем не смывать с себя остатки песка, выйти из пены морской и надеть поверх усыпанного песком и солью купальника это платье-сетку. Успех гарантирован!

Пляжная туника

Строгая, от того не менее сексуальная, чёрная туника — ещё один вариант, когда хочется выглядеть сексуально, но не пошло или вызывающе. А ещё такая туника — идеальный вариант для пляжной вечеринки на берегу моря.

Шляпа с широкими полями

Шляпа может защитить от вредного воздействия солнца — главное, выбрать такую с широкими полями. Соломенные, цветные, ниже плеч — выбирайте на любой вкус и кошелёк, главное, с заботой о здоровье.

Босоножки на танкетке

Когда очень хочется высоты и подъёма, но на каблуках по пляжу особо не находишься, на помощь придут ультрамодные босоножки в спортивном стиле на танкетке.

Пляжная сумка

Пляжная сумка, конечно, может быть и небольшим аксессуаром, но мы выбираем большие, вместительные, яркие, чтобы за тридевять земель было видно, и чтобы уместить туда всё, что нужно в течение дня на пляже.

Солнцезащитные очки

Ничто не мешает найти супермодные очки на любом развале рынка, но ни одни очки за пару сотен рублей не защитят ваши глаза от вреднейшего воздействия солнца, которое может привести к катаракте и слепоте. Поэтому к выбору очков надо подходить ответственно: даже накопить денег, если нужно, но качественные солнцезащитные очки, которые действительно защитят ваши глаза, будут стоить дорого.

Украшения

Конечно же, ещё одна сексуальная деталь вашего пляжного образа — это украшения. И не где-нибудь, а на ноге.

Пляжное полотенце