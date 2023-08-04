Стилистка назвала самую модную офисную одежду

Стилистка Надя Иванова назвала россиянкам самую модную офисную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

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В первую очередь эксперт обратила внимание на белую мужскую рубашку. В случае не строгого дресс-кода под нее можно надеть боди и завязать концы упомянутой вещи в необычный узел.

«Белая рубашка — это классика, но, с другой стороны, если она чуть-чуть великовата и вы ее интересно наденете, то она будет смотреться актуально», — отметила она.

Кроме того, необходимой станет юбка-карандаш. Однако, чтобы выглядеть в данном предмете гардероба стильно, необходимо присмотреться к необычной фактуре. «Пусть это будет букле, кожа, колор-блокинг, многослойность, а также может быть умеренная вышивка», — уточнила Иванова.

Образ можно дополнить аксессуарами, считает специалистка. В связи с этим она посоветовала броши и колье.

«Это то, что располагается у вашего лица, привлекает внимание к тому, что вы говорите. Выбирайте крупные украшения», — заключила собеседница издания.