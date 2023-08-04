Стилисты назвали главный мастхэв этой осени

Прозрачные вещи можно найти в коллекциях многих брендов. Такие изделия представляют публике не первый год.

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Этой осенью полупрозрачные вещи в моде, особенно с различными вставками, пишет woman.ru

Главным мастхэвом остаются блузки, которые можно носить уже сейчас. Их следует комбинировать с шортами и мини-юбками. Осенью их стоит носить с джинсами, брюками или кожаными макси.

Кроме того, следует обратить внимание на мантии-невидимки, которые представили Jaqcuemus, Giorgio Armani и Tom Ford.

runews24.ru

Однако под такую прозрачную ткань лучше надеть топ, водолазку или красивое бельё.

Можно носить и полупрозрачные юбки, которые получится по-разному стилизовать.