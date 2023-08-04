Как выбирать и носить корректирующее белье

Корректирующее белье нужно не только для того, чтобы скрыть лишние килограммы. Оно позволяет добиться вау-эффекта, создать идеальный силуэт. Кроме того, такой комплект помогает поддерживать осанку и держать спину прямо, а значит, выглядеть более выигрышно. Но для этого корректирующее белье нужно уметь выбирать.

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Самый главный недостаток комплекта — он может быть виден под одеждой, поэтому наряд должен быть непрозрачным и довольно закрытым.

Как выбрать корректирующее белье

Для начала определитесь с зоной, которую хотели бы исправить. Важно понять, что именно портит силуэт. Так, если хотите сделать бедра более изящными, выбирайте утягивающие шорты, а для живота и талии подойдут боди, корсет или трусы с высокой посадкой. Не надейтесь, что один комплект скорректирует все особенности фигуры, выберите что-то одно.

Без примерки утягивающее белье покупать не стоит, велик риск, что вы приобретете отличную фигуру и едва сможете дышать или двигаться. Поэтому выбирайте комфорт, он всегда приоритетнее привлекательного силуэта.

В процессе примерки всегда пробуй поворачиваться, присаживаться, крутиться, наклоняться — утягивающее белье не должно создавать болевые ощущения и дискомфорт.

Особое внимание необходимо уделить переходу: важно, чтобы в этой зоне не образовывались лишние складки. Иначе все впечатление будет испорчено.

Если вам необходим лишь легкий эффект сглаживания, визуально гармонизации, не надевайте слишком плотное белье. Выберите комплект плотный, но легкий. Такой можно надеть даже под летнее платье и носить на протяжении многих часов.