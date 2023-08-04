Последний писк: 5 головных уборов, актуальных в этом сезоне

Настоящий летний зной накрыл центральную полосу нашей страны. Настало время со всей тщательностью защищаться от палящих солнечных лучей. Обзаведитесь самыми модными в этом сезоне головными уборами, чтобы быть не только под защитой, но и "на стиле":

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Яркая косынка

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Косынка для головы должна быть броской: красный, синий, малиновый и другие насыщенные оттенки — то, что надо. Такой головной убор может быть и однотонным, и с рисунком. Но носить его следует с чем-то простым — белой рубашкой, джинсовым сарафаном, комбинезоном.

Широкополая шляпа

Inc-News

Любительницам шляп рекомендуется присмотреться к макси-моделям с гигантскими полями. В идеале шляпа должна быть мягкой. Такой головной убор сделает любой образ утончённым.

Ажурная панама

Если вы желаете выделиться из толпы — обратите внимание на панамы с кружевными вставками. Или плетёные. Такие панамы сегодня представлены в разных расцветках, поэтому найти подходящий именно вам вариант будет несложно.

Джинсовая бейсболка

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Огромной популярностью в этом сезоне пользуются бейсболки, но не обычные, а джинсовые. Они идеально сочетаются с разными стилями — вы можете надеть такой головной убор и с женственным платьем, и с брючным костюмом, а уж джинсовый тотал-лук от такого дополнения только выиграет.

Лаконичная повязка

Inc-News