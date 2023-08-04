Последний писк: 5 головных уборов, актуальных в этом сезоне
Настоящий летний зной накрыл центральную полосу нашей страны. Настало время со всей тщательностью защищаться от палящих солнечных лучей. Обзаведитесь самыми модными в этом сезоне головными уборами, чтобы быть не только под защитой, но и "на стиле":
Яркая косынка
Косынка для головы должна быть броской: красный, синий, малиновый и другие насыщенные оттенки — то, что надо. Такой головной убор может быть и однотонным, и с рисунком. Но носить его следует с чем-то простым — белой рубашкой, джинсовым сарафаном, комбинезоном.
Широкополая шляпа
Любительницам шляп рекомендуется присмотреться к макси-моделям с гигантскими полями. В идеале шляпа должна быть мягкой. Такой головной убор сделает любой образ утончённым.
Ажурная панама
Если вы желаете выделиться из толпы — обратите внимание на панамы с кружевными вставками. Или плетёные. Такие панамы сегодня представлены в разных расцветках, поэтому найти подходящий именно вам вариант будет несложно.
Джинсовая бейсболка
Огромной популярностью в этом сезоне пользуются бейсболки, но не обычные, а джинсовые. Они идеально сочетаются с разными стилями — вы можете надеть такой головной убор и с женственным платьем, и с брючным костюмом, а уж джинсовый тотал-лук от такого дополнения только выиграет.
Лаконичная повязка
Повязки на голову подойдут любительницам минимализма. Этот лаконичный головной убор защитит макушку от солнца, уберёт лезущие в лицо пряди волос (и/или чёлку, если вы захотите ещё немного открыть лицо) и будет выигрышно смотреться в любой ситуации. Однотонная повязка удачно дополнит и пляжный, и уличный, и строгий образ, а аналогичный аксессуар с рисунками или сочетанием нескольних цветов станет завершением вечернего образа. Повязка на голову хороша своей универсальностью — нет человека, которому бы не шёл такой аксессуар.