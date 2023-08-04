Россиянкам назвали подчеркивающую недостатки фигуры одежду

Стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам подчеркивающую недостатки фигуры одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

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В первую очередь эксперт обратила внимание на ткань и фасон. По ее мнению, вещи из тонкого материала и с высокой посадкой не всегда будут скрывать лишние килограммы. «Главный подвох изделий с высокой талией в том, что они могут сделать фигуру квадратной. Чтобы не допустить эту ошибку, выбирайте вещи с линией талии выше привычного», — посоветовала Абашева.

Кроме того, специалистка призвала внимательно смотреть на силуэты. «А-образные юбки помогут скрыть живот, в то время как юбки, стремящиеся к лекалу солнце-клеш, наоборот, подчеркнут нежелательный объем. Юбка-карандаш также отличный вариант», — объяснила собеседница издания и добавила, что наряды с крупными принтами в области живота, массивная обувь и тонкие пояса также подчеркнут лишний вес.