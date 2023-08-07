Стилист заявил о популярности одежды с обилием логотипов

Звездный стилист Алеко Надирян оценил популярность одежды люксовых брендов с обилием логотипов. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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Эксперт заявил, что в настоящий момент стали особенно востребованы джинсы с широкими штанинами и высокой посадкой французской марки Chanel, украшенные монограммами компании по всей длине. По словам специалиста, данные брюки из осенней коллекции 2023 года стоимостью от 1800 до 3000 долларов (примерно от 174 до 291 тысячи рублей) оказались полностью распроданы.

Актуальность указанной модели штанов стилист связывает с тем, что в моде по-прежнему остается «логомания» вопреки тренду на сдержанные образы. В качестве примера он также привел майки Loewe, сумки Diesel и балетки Miu Miu с эмблемами марок.

«Модели с монограммой, несмотря на веяние минимализма и old money ["стиль старых денег" — включает в себя элегантные вещи нейтральных тонов из натуральных тканей и без заметных логотипов], по-прежнему делают брендам кассу», — заверил автор публикации.