Дизайнер рассказала, что будет в моде этой осенью

Яна Недзвецкая дала несколько актуальных советов. Рассказываем подробнее.

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Total look никогда и не выходил из моды. Особенно – в бежевых тонах. Надо уметь носить такие образы, в которых брюки, жакет, жилет и рубашка по цвету практически не отличаются друг от друга. Но высший шик, это когда брюки буквально на пару тонов светлее жакета. А не наоборот. И жилет такого костюма должен быть в тон к более светлым брюкам.

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Жакеты Bar – новое, а точнее, давно забытое старое. И, конечно, никто не собирается повторять до миллиметра тесаные жакеты от Dior, которые великий кутюрье явил миру в 1947 году сразу после мировой войны. В этом сезоне низ жакета не настолько широкий, но подчеркнут ремнем. И в талии жакеты этой осени не настолько узкие, чтобы дышать с трудом. И, все-таки, жакеты предстоящей осени ближе именно к силуэту bar. А вот цвета вполне традиционные – марсала, нежный какао, вкусный шоколадный, экю и традиционный сумеречно-синий. Жакеты в этом сезоне носим и с юбками, и с брюками.

На несколько сезонов все мы забыли о кардигане. Это осенью дизайнеры нам напомнят о них. Длина кардиганов в этом сезоне фиксируется ниже бедер, но выше колена. Хороши они с эффектными подвязами и мягким поясом , который можно носить на талии, а самым дерзким завязывать галстуком на шее и носить на голое тело, как мини платье, с высокими сапогами.

В этом сезоне будет много самых разных басок. Мы уже успели забыть, что баска – это всегда красивая тонкая талия и силуэт «песочные часы» – женственный и легкий. Баски появились на юбках, брюках и блузках. Достичь такого эффекта можно дополнительными деталями, как у бренда LO на стильных хлопковых блузках-рубашках. Всегда лучше иметь многовариантную рубашку, на которую по желанию на талию можно дополнить длинной баской на поясе. Баски мимикрировали в довольно сложные и стильные дополнительные конструкции с объемными карманами, молниями, и прочими довольно интересными деталями.

А еще в коллекциях появились интересные ремни с объемными отлетными карманами, которые при желании можно снять. Этот ремень с карманами удачно дополняет красивые джемперы LO с лампасами по рукавам и горловине.

Платья этой осенью не претерпели значительных изменений – это все те же варианты рубашечного свободного кроя. Разве что и на платьях появились удобная съемная баска или сложный ремень. Хорошо, что платья продолжим носить самой комфортной длины – миди и мидакси.

И, конечно, самый ожидаемый, востребованный и эффектный хит новой осени – это красный цвет! Его дают все тренд буки и институты стиля. В России этот цвет не переставали любить никогда. Смело доставайте из сундуков ваших прабабушек красные крепдешиновые и шифоновые платья, решительно срезайте с них подкладку – и новая вы, в новом тренде получите восторг и аплодисменты окружающих.

Давно в трендах не было ярких цветных колготок. Любимые всеми дольчики 90-х и цветные легинсы, похоже, опять медленно вползают на мировые подиумы. К счастью, пока только однотонные. Не плохой тренд для тех, кто не хочет тратиться на одежду и отказываться от своего любимого, плотно набитого шкафа с одеждой прошлых сезонов.

Кстати, с такими колготками будет прекрасно смотреться еще один яркий тренд этой осени – стиль «Барби». Смешивайте красные и розовые цвета, экспериментируйте с ободками, шарфами и милыми обручами на голове. Пышные шопенки, милые жакетики, красивые куртки – женственность и еще раз женственность. Кстати, это тот самый стиль, которые очень любят мужчины. Но с этим стилем главное – не переборщить. Он очень легко трансформируется в стиль «городская сумасшедшая». И эту грань лучше не переходить.

Купите яркие колготки, наденьте их с длинным свитером крупной вязки, затянитесь грубым мужским ремнем – и модный образ на этот сезон вам обеспечен!