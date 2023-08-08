Стилист назвал самый модный цвет одежды на осень

Звездный стилист Алеко Надирян раскрыл россиянам самый модный цвет одежды на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram -канале.

«Помимо того, что с шоколадными оттенками заигрывают дизайнеры в новых коллекциях, это вневременной оттенок. Более яркая классика», — пояснил он.

«Коричневый более комплиментарно смотрится на большинстве людей, чем черный. Потому что не делает лицо бледнее», — рассказал Надирян.

Ранее в июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.