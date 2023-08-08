Названы три безвкусные вещи в гардеробе

Блогерша Ана Рейес назвала три вещи в гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом anareyess__ заявила, что блестящие босоножки на каблуках удешевляют внешний вид. Помимо этого, по словам Рейес, чересчур открытые платья с узорами смотрятся неудачно.

«Их лучше избегать», — посоветовала она.

В заключение юзерша отметила расклешенные брюки с принтом.

«Такая вещь выглядит дешево и некачественно», — объяснила она.