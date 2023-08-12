Несмотря на то, что платок уже давно перестал быть обязательным элементом гардероба, многие девушки по-прежнему не видят в нем ничего, кроме утилитарной вещи. А зря!

Правильно подобранный и стильно завязанный платок способен превратить скучный повседневный образ в яркий и запоминающийся.

Платок отлично дополняет как платья, так и брючные костюмы или джинсовые комплекты. Играя с разными способами завязывания, текстурой и цветовой палитрой, можно создать десятки стильных образов. Платок поможет выделить индивидуальность и подчеркнуть характер.

Подробнее о том, как красиво завязать платок на шее рассказала в своем видео блогер @Demy_kova.