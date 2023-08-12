$97.28-0.12107.16+0.27

3 способа красиво завязать платок на шее: видео

Несмотря на то, что платок уже давно перестал быть обязательным элементом гардероба, многие девушки по-прежнему не видят в нем ничего, кроме утилитарной вещи. А зря!

Правильно подобранный и стильно завязанный платок способен превратить скучный повседневный образ в яркий и запоминающийся.

Платок отлично дополняет как платья, так и брючные костюмы или джинсовые комплекты. Играя с разными способами завязывания, текстурой и цветовой палитрой, можно создать десятки стильных образов. Платок поможет выделить индивидуальность и подчеркнуть характер.

Как красиво заправить футболку в юбку

Подробнее о том, как красиво завязать платок на шее рассказала в своем видео блогер @Demy_kova.

Ранее мы писали о том, как быстро укоротить брюки без ателье.

1
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости