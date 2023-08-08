Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самую популярную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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По словам эксперта, в будущем сезоне будут актуальны вещи из трикотажа и кожи. Она также отметила предметы гардероба из шерсти.