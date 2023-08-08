Стилист посоветовал девушкам с пышными формами подходящую летнюю одежду

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал полным россиянкам подходящую летнюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

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Так, специалист призвал читательниц с пышными форами присмотреться к туникам из легких тканей, например, муслина. По его словам, данный материал отлично подходит для пляжа и подчеркивает достоинства фигуры.

В то же время Сафиулов порекомендовал обратить внимание на цветовую гамму туник.

«Это должны быть светлые оттенки — белый, бежевый, пастельные оттенки. Они будут лучше отражать солнечные лучи», — объяснил собеседник издания.