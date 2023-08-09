Стилист рассказала, как одеться в стиле old money

Стилист Ферштут объяснила, из чего состоит гардероб в стиле old money
Модный эксперт и персональный стилист Варвара Ферштут рассказала, как одеться в стиле old money и почему данный стиль всегда будет в моде.
Эксперт пояснила, что адепты old money не носят одежду с кричащими логотипами и облегающими силуэтами, а также избегают ярких цветов. В этом стиле акцент делается на крой, качество и натуральные материалы. Что касается цветовой гаммы, то это оттенки бежевого и коричневого.
По словам эксперта, может показаться, что это скучный стиль, но при помощи игры с разными фактурами и формами можно добиться отличного результата, образ будет элегантным и стильным.
— Оld money — это образ, который выдержит испытание временем. Это базовый гардероб высочайшего уровня, — подчеркнула Ферштут в комментарии RuNews24.ru.
Ферштут добавила: для того, чтобы составить гардероб в таком стиле, нужно приобрести базовые качественные вещи, которые будут хорошо сочетаться между собой.
В свою очередь стилист Руслан Алексеев рассказал, какую одежду выгоднее покупать летом. По его словам, стоит подумать об осенних холодах и присмотреться к верхней одежде. Летние скидки часто распространяются на пальто, плащи и бомберы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».