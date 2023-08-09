Стилист рассказала, как одеться в стиле old money

Модный эксперт и персональный стилист Варвара Ферштут рассказала, как одеться в стиле old money и почему данный стиль всегда будет в моде.

Эксперт пояснила, что адепты old money не носят одежду с кричащими логотипами и облегающими силуэтами, а также избегают ярких цветов. В этом стиле акцент делается на крой, качество и натуральные материалы. Что касается цветовой гаммы, то это оттенки бежевого и коричневого.

По словам эксперта, может показаться, что это скучный стиль, но при помощи игры с разными фактурами и формами можно добиться отличного результата, образ будет элегантным и стильным.

— Оld money — это образ, который выдержит испытание временем. Это базовый гардероб высочайшего уровня, — подчеркнула Ферштут в комментарии RuNews24.ru.

Ферштут добавила: для того, чтобы составить гардероб в таком стиле, нужно приобрести базовые качественные вещи, которые будут хорошо сочетаться между собой.