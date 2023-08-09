Strawberry girl: что за тренд и как его повторить

На днях американская модель Хейли Бибер с многомиллионной аудиторией выложила в личном блоге селфи с подписью "strawberry girl summer". Вскоре после этого "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск поделилась с подписчиками фотографией дочери с аналогичной фразой.

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"Рамблер" расскажет, что это за тренд, как его повторить и почему он так молниеносно набирает популярность.

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Одежда

Новая тенденция, как и многие другие, не имеет четких границ и правил. Как можно понять по фотографиям и видео с одноименным хэштегом, чтобы стать strawberry girl, достаточно дополнить образ летней "девчачьей" вещью. Желательно, чтобы на ней присутствовали узоры красного или розового оттенка либо же сама клубника – виновница торжества.

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Наглядный пример проиллюстрировала шведская модель Эльза Хоск: она одела дочку в летний белый сарафан, полностью покрытый яркой спелой ягодой. Сама селебрити еще не "примерила" тренд, но и такую подсказку ее подписчики оценили.

Макияж

Что касается дополнения образа с помощью косметических средств, то в данном случае следует прибегнуть к розоватым румянам, теням, губным помадам и блескам. Макияж в целом, как предполагается, должен быть естественным, сияющим и легким.

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Хейли Бибер на селфи, например, предстала перед фолловерами с еле заметным блеском на губах и румянами на щеках. Под фотографией модель "оставила" смайл клубники, тем самым дав понять, что новое веяние приходится ей по душе, и она стала его последовательницей.

Детали

Для образа strawberry girl вовсе не обязательно кардинально менять свой стиль и переходить с привычных вещей и бьюти-средств на новые. Например, можно сделать символический маникюр с маленьким клубничками, надеть ободок, кольца или туфли с их изображением.

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Кроме того, никто не запрещает использовать парфюм с характерным сладковатым ягодным ароматом, который будет поднимать настроение на протяжении дня не только вам, но и окружающим.