Mui Miu выпустили трусы, расшитые стразами и пайетками

Итальянский бренд Miu Miu выпустил нижнее белье, расшитое стразами и пайетками. На официальном сайте предмет гардероба стоит €3900 (около 410 тысяч рублей).

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Трусы вошли в коллекцию осень-зима 2023/24. В марте актриса Эмма Коррин продемонстрировала белье с пайетками бренда в золотом цвете, когда вышла на показе Miu Miu. Образ звезды дополняли бежевый джемпер с высоким горлом, колготки и оранжевые туфли на каблуке, а также лаковая черная сумочка.

В коллекции, созданной креативным директором дома Миуччей Прадой, женщинам предложено носить осенью 2023 года короткие кардиганы, объемные пальто, прозрачные платья и блузки, пренебрегая юбками или заменяя их на плотные трусы. В случаях, когда юбки все же присутствуют — в коллекции доминируют модели прямого кроя — их стилизуют с колготками, подтянутыми повыше, чтобы в них можно было заправить джемпер.

Доминирующие цвета коллекции — бежевый, серый, оттенок верблюжьей шерсти.