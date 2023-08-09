Дресс-код нужен: насколько важно соблюдение делового стиля в современных офисах

Эксперты констатируют: строгий деловой стиль сегодня используется только в 16% компаний. В 28% организаций существует более расслабленный и демократичный дресс-код.

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Понятие дресс-кода за последние несколько лет изменило свой первоначальный смысл, пояснила "Российской газете" доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы "Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации" Татьяна Ветрова. И на то, по ее словам, есть несколько причин. "Пандемия с домашним режимом приобщила нас к комфорту, популярность темы личного бренда привела к активному самовыражению через одежду, а поколение зумеров, превалирующее сегодня в офисах, научило нас свободе и отсутствию ограничений", - говорит эксперт. Поэтому сегодня становится все больше работодателей, которые не регламентируют цвет одежды сотрудников, длину юбок и т.д.

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Однако, несмотря на такую тенденцию, в государственных организациях, а также в банках и других компаниях финансового сектора, до сих пор действует строгий дресс-код. Ведь если подобная организация не соблюдает дресс-код, это может негативно сказаться на ее репутации, так как дресс-код является частью корпоративной культуры и помогает создавать определенный имидж компании, уверена Татьяна Ветрова.

"Компании, которые вводят дресс-код в рабочем пространстве, стремятся произвести более уверенное, сдержанное и ответственное впечатление на общественность", - отметила она.

Дресс-код обычно является более строгим для тех сотрудников, кто работает с клиентами напрямую.

Кроме того, внешний вид является важным элементом личного бренда руководителя. Он может передавать определенные ценности и характеристики личности, такие, как профессионализм, уверенность, сдержанность или творческий подход. Однако дресс-код должен соответствовать ситуации и бизнес-культуре компании, чтобы не создавать дискомфорта.

Именно поэтому большинство начальников стараются более демократично относиться к деловому стилю в офисах в жару. В летнюю погоду в большинстве компаний делают послабление в плане дресс-кода, сотрудникам разрешено не носить галстуки, а также надевать рубашку с коротким рукавом. На имидже компании такие послабления никак не сказываются.

А вот креативный директор российского бренда премиального трикотажа BlackPine, которая ранее работала директором по персоналу, Наталья Черная, наоборот, считает, что никаких послаблений в плане делового стиля даже в жару делать не стоит. "Дресс-код психоэмоционально влияет на выполнение работ, то есть сотрудники становятся более ответственными, подтянутыми, собранными. Это повышает эффективность их работы и работы компании в целом. Клиенты более охотно доверяют аккуратным, хорошо выглядящим и подтянутым сотрудникам. А с духотой в офисах сейчас прекрасно справляются кондиционеры", - добавляет Наталья Черная. Она отмечает, что основа любого делового стиля - верхняя одежда с длинным рукавом и закрытая обувь. Летом допускаются более тонкие блузки, рубашки светлых тонов, как и в случае с обувью. Но одежда и обувь все равно должна быть закрытой.

"Строгость дресс-кода определяется культурой организации и необходимостью поддерживать определенную репутацию. Например, если должность сотрудника связана с работой напрямую с клиентами, то дресс-код становится дополнением к сервису, проявлением уважения и символом дисциплины", - уверена генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.