Девушка показала простой способ укоротить платье без шитья
Блогерша (имя и фамилия неизвестны) показала на камеру простой способ укоротить платье без шитья. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.
Так, на размещенных кадрах юзерша с никнеймом stitchedbyrl продемонстрировала платье-комбинацию длины миди с разрезом в области бедер.
«Честно говоря, я не собираюсь носить такую длину», — заявила она.
Затем инфлюэнсерша отрезала часть подола изделия, загнула несколько сантиметров юбки внутрь и прогладила утюгом.
«По-моему, теперь это выглядит мило, и я определенно могу носить его», — высказалась девушка, продемонстрировав откорректированный наряд.
Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом.
«Идеальное решение и идеальное воплощение идеи», «Ура, я только сегодня искала способ решить подобную проблему с платьем», — написали они.