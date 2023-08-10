Деловой дресс-код: пять элегантных образов для офиса

В современном мире офисный стиль давно перестал быть скучным и вовсе не ограничивается белой блузкой и черной юбкой. Сейчас каждая женщина и девушка может выглядеть в рабочей обстановке интересно и привлекательно, не выходя за рамки установленного дресс-кода. Деловой стиль не убивает индивидуальность и может украсить вас. Пять стильных и элегантных образов для офиса подобрала для «Вечерней Москвы» дизайнер Аника Керимова.

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Элегантное синее платье с подчеркнутой линией плеч

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В 2023 году подчеркнутая линия плеч в одежде опять в тренде. Если в вашей фирме давно отказались от «белого верха и черного низа», можете смело приобретать однотонное платье с подобной «изюминкой» в дизайне. Лучшим вариантом при выборе дресс-кода станет миди-платье насыщенного синего оттенка с подчеркнутой линией плеч, слегка расклешенной нижней юбкой и поясом в области талии.

Подберите к своему образу черные лодочки с острым мысом и прямоугольную черную сумочку, и ваш деловой лук получится очень элегантным и эффектным. Миди-платье синего цвета легко сочетать с другими элементами гардероба, например, с удлиненным прямым жакетом или пальто А-силуэта.

Брючный костюм пастельной расцветки

Кто сказал, что деловые костюмы должны быть только черного или серого цвета? Если вам повезло работать у лояльного руководства, можно обратить внимание на трендовые пастельные оттенки: пудровый, мятный, лавандовый. Последнее цветовое решение идеально подходит для работы в офисе, поскольку, с одной стороны, выглядит гармонично и сдержанно, с другой, делает образ очень эффектным.

Выбирайте костюм, состоящий из двубортного жакета средней длины (такой крой никогда не выйдет из моды) и прямых брюк на завышенной талии, которые вытягивают и стройнят силуэт. К подобному образу обязательно потребуются обувь на высоком каблуке и сумка, приближенная к модели ридикюль.

Офисный сарафан или блузка

В вашем деловом гардеробе просто обязан быть офисный миди-сарафан, который отлично сочетается с различными блузками. Приобретайте модели на широких бретелях с отрезным кроем и немного расклешенным подолом. Именно такие варианты смотрятся в дуэте с другими элементами женственно и очень привлекательно.

Лучше всего остановиться на офисном сарафане темно-синего оттенка, который является универсальным и беспроигрышным выбором. Под такую гамму можно носить большинство однотонных белых, кремовых либо принтованных блузок.

Костюм с шортами и блузой

Одной из интересных идей для дресс-кода может стать костюм, состоящий из однобортного жакета и шорт длиной до колена. Такой гардероб вполне уместен для работы в офисе, если соблюдать некоторые важные детали.

Во-первых, подобный костюм должен быть выполнен в однотонном цветовом решении: сером, черном, темно-синем. Допускается сдержанный офисный принт в виде тонкой вертикальной полоски, которая должна слегка прослеживаться на изделии. Во-вторых, длина шорт должна доходить до колена либо быть выше не более, чем на пару сантиметров. В-третьих, подобный костюм требует белого верха, но разрешает проявить немного фантазии при выборе, например, под него можно надеть светлую блузку, которая завязывается на шее бантиком и очень освежает образ.

Черное шифоновое платье в зеленый горох

Платье в горох является проверенной временем классикой. Модель, выполненная с учетом выбора правильного размера рисунка, подходит абсолютно каждой женщине. Платье с подобным принтом можно надевать для выхода в свет, на вечеринку, на романтическое свидание, и конечно, в офис. Если говорить о деловой среде, то здесь предпочтительны полуоблегающие модели миди и даже макси, выполненные из легкого шифона, с поясом на талии.