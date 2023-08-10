Беременная Рианна представила коллекцию одежды для будущих матерей

Новые модели Рианна представила в личном блоге необычным способом. На опубликованном снимке беременная исполнительница в новом бюстгальтере для мам кормит своего сына от A$AP Rocky.

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В белье сделано специальное отверстие для комфортного кормления. Оно было выпущено под брендом одежды певицы Savage x Fenty.

«Это не мамины бюстгальтеры для беременных… они разработаны Рианной и одобрены ребенком RZA», - подписала фотографию Рианна.

В новую коллекцию вошли три модели бюстгальтера и футболка в стиле овер-сайз с надписью «Make More Babies». Размерная сетка вещей начинается с XXS до 4X. Стоимость вещей составляет от 35 до 60 долларов, пишет Vogue.