Модные женские сумки лета и осени 2023: главные тренды

Разбираемся, какие тенденции на пике прямо сейчас, и готовимся к грядущему сезону.

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Зачастую на модницах мы можем заметить сумки лаконичной формы и спокойных цветов. Если хочется добавить в образ акцент, не бойтесь обращать внимание на яркие модели. Красный, зелёный, розовый — эти оттенки всегда придадут образу изюминку.

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Сегодня в магазинах представлено большое разнообразие сумок. От классических до вечерних, от повседневных до оригинальных, от мини до оверсайза. Женщина в своём гардеробе должна иметь совершенно разные модели на все случаи жизни. Как их выбирать?

Принцип выбора сумок

Главное правило при покупке сумки (как и при выборе одежды) – отталкиваться от вашего lifestyle и ДНК стиля. Например, если бóльшую часть времени вы занимаетесь профессиональными делами или решаете миллион задач, то следует обращать внимание на тоуты, шопперы или сумки-кроссбоди. Не гонитесь за трендами, которые вам не подходят.

При этом важно учитывать множество модных факторов. Например, текстуру. Она может быть гладкой или иметь выделку под рептилию, деним и даже мех. Актуальны бахромы и рюши. Важно, чтобы сумка была изготовлена из одного материала, а не из разных фактур.

Нельзя игнорировать и цвет. Вне времени: чёрный и коричневый. Помимо этого, есть масса других вариантов. Немаловажны размер, форма и наличие украшений. Выбрать правильную модель, которая будет и модной, подходящей вам, сложно, но возможно.

Какие сумки выбирать для лета-2023?

Впереди ещё практически месяц лета, отпуска продолжаются. Возможность приобрести новую модель, которая заставит обратить на вас внимание, ещё есть. Главное — выбрать то, что выгодно дополнит ваш образ, а не испортит его.

Сумка из плетёной кожи

В тёплое время года плетёные сумки – главный аксессуар. Мода на эти модели возвращается каждое лето. В 2023 году выбирайте плетения из кожи. Такой вариант прослужит вам несколько сезонов. Почему? Они устойчивы к влаге и УФ-лучам, а также износостойки.

Плетёные сумки из рафии

Такие модели давно перестали быть только пляжным аксессуаром. Они отлично интегрируются в городскую жизнь, работают как с классическим костюмами, с брюками или бермудами, так и летними платьями.

Данные сумки изготовлены из натурального волокна, которое получается из высушенных листьев пальмы. Их преимущества: не выгорают от УФ-лучей, не разбухают и не пересыхают. При этом их можно сворачивать (например, упаковав в чемодан), форма не испортится.

Сумка из денима

Тотал деним – главная тенденция этого года. Мода нулевых нас не отпускает. Тренд на этот материал перешёл и в аксессуарную группу. В частности – на сумки. Форма может быть самой разной: от объёмных шопперов до микровариантов. Они представлены как в масс-маркете, так и в люксовой линейке Givenchy, Dior, Chanel, Balenciaga, Gucci и Prada.

Сумка-тоут

Одна из самых необходимых моделей в женском гардеробе. Почему? Она комфортная и многофункциональная. Её можно носить и в руках, и на плече. Материал выбирайте на своё усмотрение: кожа, замша, нейлон. Такую сумку покупают и из-за практичности. В неё помещаются документы формата А4 и ноутбук.

Сумка-кроссбоди

Если и есть бессмертная классика, то в области сумок за неё отвечает именно данная модель. Сегодня существует огромный выбор трендовых кроссбоди как из гладкой кожи, так и из замши. Такая сумка предназначена для носки на длинном ремешке через плечо или на нём.

Кстати, раньше кроссбоди носили исключительно почтальоны. В мир моды одной из первых её ввела Коко Шанель. В 1955 году она выпустила подобную сумку в своей коллекции. Сегодня они могут быть большими или мини, жёсткой или мягкой формы, из ткани или кожи, симметричными или нет.

Сумки размера XXL

Чем больше, тем лучше. Аксессуар может быть известных и привычных нам форм, но гигантских размеров. Однако есть нюанс – хрупким и миниатюрным девушкам лучше воздержаться от данной покупки. Тут работает закон соразмерности. Большие сумки – высоким, а при росте от 160 см и ниже нужно выбирать маленькие варианты или среднего размера.

Сумка в форме сердца

Очень популярны в этом сезоне сумки-сердца. Началось всё с модели от бренда Alaia. Далее тренд подхватили более демократичные марки. Дорогую вы купите сумку или бюджетную, неважно. Она в любом случае добавит образу уникальности и привлечёт внимание. Дизайнеры утверждают, что не стоит ждать Дня всех влюблённых, чтобы примерить аксессуар в форме сердца.

Сумка-ведро

Если хотите выделиться из толпы, то выбирайте сумку-ведро. Какое-то время данная модель была в тени, зато теперь триумфально вернулась. Она актуальна и летом, и осенью своих модных позиций сдавать не планирует.

Сумка-ведро представляет собой не что иное, как модифицированный шоппер. Основное отличие – специфичная форма, благодаря которой модель и получила своё название. Из удобных моментов – жёсткое зафиксированное дно. Вещи в такой сумке будут меньше болтаться и перемешиваться.

Сумка-багет

С возвращением нулевых сумка-багет стала непременным атрибутом образов, созданных в этой стилистике. Сейчас данную модель интегрируют не только в аутфиты Y2K, но и в casual-луки. Поэтому дизайнеры начали создавать её разных форм и цветов, чтобы каждая девушка смогла выбрать подходящий ей вариант.

Какую сумку выбрать на осень-2023?

Если есть возможность пошиковать, можно позволить себе нечто ультрамодное. Но в конце сезона или через год такая сумка, скорее всего, отправится в шкаф или на ресейл. Поэтому важно выбрать что-то одновременно трендовое и долгоиграющее.

При желании купить сумку для эксплуатации в течение месяцев или даже лет стоит обратить внимание на кроссбоди. Она вне времени. Если такого размера недостаточно, то можно выбрать классическую прямоугольную модель в зависимости от потребностей и финансовых возможностей.

Какие фасоны в тренде этой осенью? Ещё раз напомню, что главный ориентир в любом случае – ваши потребности и личные предпочтения. Всё тренды следует пропускать через призму этих настроек. Итак, с чем же можно поработать?

В стиле lady like

Аккуратная сумка среднего размера на коротких ручках должна быть в гардеробе у каждой женщины. Женственность создается за счёт А-силуэта, а строгие формы подойдут под разные образы: к официальным костюмам-двойкам, джинсам и платьям.

Полумесяц

Любимая модель героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Сумки круглой формы никогда не выходят из моды. Этим летом не сдают позиций жёсткие варианты. Трендовая форма – напоминающие полумесяц. Они представлены в большом количестве у Hermes, Bally и Marine Serre.

Дутая

Популярность пуховики-одеяла и сумки-подушки приобрели ещё в 2017 году. Правда, тогда они не смогли надолго задержаться в трендах. Но осенью 2023 года это неотъемлемый атрибут городской моды. Помните, что дутая сумка подходит к casual стилю. Не стоит добавлять такой аксессуар к офисному образу. Для вечерних луков выбирайте дутый клатч.

Сумка-хобо

Такая модель была создана в далёких 1950-х. По-другому аксессуар называют сумка-мешок. При этом похожа на полумесяц. Её отличали простой дизайн, круглая форма. Как правило, она была изготовлена из мягкой кожи или замши. Хобо то возвращалась в моду, то уходила. И вот в 2023 году она вновь забралась на Олимп.

Помните, что в этом году размер имеет значение – смело выбирайте большие и громоздкие (при условии, если вам подходят). Так вы создадите самый модный лук текущего сезона!

Шоппер

Объёмная и вместительная сумка впишется практически в любой образ. Особенно стильно она будет смотреться с расслабленными луками: джинсами, джемперами, оверсайз-жакетами и лоферами. Выбирая шоппер, отдавайте предпочтение чёрному, белому, бежевому, серому цветам. В него поместится практически всё. Материал может быть совершенно разный, но в этом сезоне в тренде экокожа.

Саквояж

Культовая модель из прошлого снова в моде. Реинкарнация случилась ещё в 2022 году. Отличительная особенность этой сумки – практичность, в отличие от моделей из мягких материалов. Также данный аксессуар впишется и в деловой, и в сasual стиль. Размеры саквояжей могут быть как миниатюрными, так и вполне внушительными. Дизайнеры представили варианты однотонные, с принтами и декором.

Багет

Многие уже поняли, что тренды прошлых лет вернулись. Сумка-багет из нулевых, которая также была в коллекции Кэрри Брэдшоу, снова главная тенденция. С такой моделью ваш осенний аутфит станет разнообразнее и интереснее. Также обладательницы такого аксессуара отмечают его немаловажное качество – комфорт в носке. Это достигается за счёт удлинённой формы.

Острая трапеция

Чёткие линии как никогда актуальны в деловых аутфитах. Их отличают небольшие размеры, понятная форма и минимум украшений. Плюс этой модели – такие сумки делают лук «дорогим». Особенно этот эффект проявляется, если модель небольшая.

Клатч

Также в 2023 году произошло возвращение клатчей. Если раньше они предназначались только для вечернего выхода, то в этом сезоне их стоит выбирать для повседневного образа. Более того, лаконичная сумка прямоугольной формы прекрасно впишется и в офисный гардероб.

Какие цвета в тренде?

Среди главных цветов 2023 года, объявленных институтом Pantone, – серебристый и все вариации холодного металлика, а также оттенок Viva Magenta (что-то вроде малинового). Осенью этого года его будет очень много как в одежде, так и в аксессуарах. Также обратите внимание на цвет Digital Lavanda.

Стоит отметить и красный цвет (в моду его запустило и выступление Рианны). Он был во многих весенних коллекциях, остался с нами летом и переходит в осень. В это время года также будет актуальным цвет горького шоколада с коньячным или бордовым отливом.

Не менее распространённым станет и молочный цвет. Он также заявлен во многих осенних коллекциях. На волне популярности темы Барби с нами ещё какое-то время побудет розовый цвет.

Что точно не модно – различные нашивки, заклёпки, наклейки, брелки и прочий «визуальный шум», который якобы украшает сумку. Исключение составляет только один случай – если вы рок-звезла и всё это является частью гранж-образа. В иных случаях эти детали будут выбиваться, перетягивать внимание на себя и упрощать весь аутфит.