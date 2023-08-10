Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

По словам инфлюэнсерши, зрелым людям не следует носить одежду черных оттенков. Она объяснила, что с возрастом кожа становится тоньше и бледнее, а темные цвета лишь подчеркивают косметические дефекты, такие как морщины.

При этом, по словам Дейдры, необязательно вовсе отказываться от таких предметов гардероба. Она уточнила, что закрепленный на шее светлый шарф или ожерелье из жемчуга могут сделать внешний вид более удачным.