Стилистка назвала россиянам самую модную обувь на осень

Стилистка Алсу Арна назвала россиянам самую модную обувь на обувь 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными окажутся мюли, а также сабо с закрытым носом и открытой пяткой. Вдобавок она выделила босоножки на плоском ходу или не на высокой платформе в спортивном стиле, которые могут быть выполнены из текстиля или кожи.

Кроме того, Арна посоветовала присмотреться к обуви, оформленной перемычками и ремешками. При этом специалистка отметила, что в настоящий момент также популярны модели, похожие на сланцы.

«Нужно смотреть на мыс. Он может быть квадратным, более мягким. А каблук мы выбираем соразмерно своим бедрам», — уточнила собеседница издания.