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Звезда «Дюны» позировала в прозрачном образе в новой рекламной кампании

Актриса Зендая стала героиней новой рекламной кампании воды smartwater. Об этом пишет Daily Mail.

Зендая в прозрачном платье снялась в рекламе воды
© Газета.Ru

Зендая позировала в белом прозрачном платье со вставками из сетки. В дополнение к платью стилист актрисы Лоу Роуч подобрал белые туфли на каблуках и массивные украшения.

Во время съемок звезда фильма «Дюна» сменила несколько образов. Она снималась в голубой юбке и такого же цвета топе, фиолетовом платье с капюшоном и классическом топе и брюках.

Вещи были предоставлены модными брендами Aaron Esh, Chet Lo, Di Petsa, Nensi Dojaka и Conner Ives.

В апреле Зендая в первый раз стала лицом рекламной кампании сумок Capucines дома моды Louis Vuitton. Актриса была снята знаменитыми фотографами Мертом и Маркусом на Лазурном берегу Франции.

Месяцем ранее Зендая посетила показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского выхода тигровый тотал-лук, состоящий из мини-шорт, укороченного жакета и высоких сапог на массивном каблуке.

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