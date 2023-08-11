Зендая в прозрачном платье снялась в рекламе воды

Звезда «Дюны» позировала в прозрачном образе в новой рекламной кампании
Актриса Зендая стала героиней новой рекламной кампании воды smartwater. Об этом пишет Daily Mail.
Зендая позировала в белом прозрачном платье со вставками из сетки. В дополнение к платью стилист актрисы Лоу Роуч подобрал белые туфли на каблуках и массивные украшения.
Во время съемок звезда фильма «Дюна» сменила несколько образов. Она снималась в голубой юбке и такого же цвета топе, фиолетовом платье с капюшоном и классическом топе и брюках.
Вещи были предоставлены модными брендами Aaron Esh, Chet Lo, Di Petsa, Nensi Dojaka и Conner Ives.
В апреле Зендая в первый раз стала лицом рекламной кампании сумок Capucines дома моды Louis Vuitton. Актриса была снята знаменитыми фотографами Мертом и Маркусом на Лазурном берегу Франции.
Месяцем ранее Зендая посетила показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского выхода тигровый тотал-лук, состоящий из мини-шорт, укороченного жакета и высоких сапог на массивном каблуке.