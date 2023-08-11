67-летняя актриса стала лицом бренда Zara

67-летняя знаменитость приняла участие в съемках рекламной кампании марки вместе с супермоделью Рианной Ван Ромпей. Телезвезда позировала перед фотографом в минималистичных нарядах, среди которых полупрозрачное платье длины макси черного цвета. Известно, что всего в капсульную коллекцию Thirteen Pieces вошли 13 вещей.

В сентябре 2022 года Наталья Водянова стала героиней новой рекламной кампании бренда Zara и подверглась нападкам в сети за свое происхождение. Подписчики возмутились выбором Водяновой в качестве амбассадора Zara, поскольку она родилась в России, которая проводит спецоперацию на Украине.