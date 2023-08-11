Раскрыто необычное свойство красного нижнего белья

Пользовательница сети с никнеймом @liz.zemm Элизабет Земляная из Австралии раскрыла необычное свойство красного нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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По словам юзерши, она только сейчас узнала, что изделие данного цвета можно носить под одеждой светлых тонов.

«Сегодня в свои 20 лет я узнала, что под белыми брюками можно носить красные трусы», — заявила она.

Так, девушка предстала перед камерой в расстегнутых штанах, из-под которых виднеется красное нижнее белье. После этого она повернулась боком к зрителям и показала, что изделие действительно незаметно под одеждой.