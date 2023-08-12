Vogue раскритиковали за «катастрофическую» обложку с супермоделями

«С творческой точки зрения они могли бы сделать что угодно, а тут все черные, стоящие в углу с ужасным освещением. И это все, что они придумали. Это что, поминки?», «Это должно было быть невероятно, эта обложка должна была заставить нас всех замолчать, но почему-то она получилась плоской, и это очень обидно», «Вы заставили супермоделей выглядеть как будто они домохозяйки. Какое неуважение», — написали критики в Twitter.