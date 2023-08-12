Vogue раскритиковали за «катастрофическую» обложку с супермоделями
Пользователи сети раскритиковали журнал Vogue за фотосессию с супермоделями 90-х Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Об этом пишет Daily Mail.
Речь о сентябрьской обложке американского и британского Vogue, героинями которой стали культовые супермодели 90-х — Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста. После того, как журнал анонсировал новый номер, пользователи сети обрушились на издание с критикой. Поклонники моды отметили, из-за «катастрофически скучной» обложки, главные cупермодели 90-х выглядят на обложке как «настоящие домохозяйки на поминках».
«С творческой точки зрения они могли бы сделать что угодно, а тут все черные, стоящие в углу с ужасным освещением. И это все, что они придумали. Это что, поминки?», «Это должно было быть невероятно, эта обложка должна была заставить нас всех замолчать, но почему-то она получилась плоской, и это очень обидно», «Вы заставили супермоделей выглядеть как будто они домохозяйки. Какое неуважение», — написали критики в Twitter.
За стилизацию топ-моделей для обложки отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.
Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд снялась топлес в джакузи.