Легендарные модели снялись вместе на обложку журнала

Знаменательное событие в мире глянца: Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста стали героинями сентябрьского номера Vogue сразу в двух странах — США и Великобритании. Культовые супермодели 90-х появились на обложке «модной библии» в своем золотом составе впервые за 33 года: в далеком 1990 году фотограф Питер Линдберг снял их для американского издания. Тогда к великолепной четверке присоединилась недавно скончавшаяся модель Татьяна Патитц, и этот кадр стал стал одним из самых известных за всю историю модной журналистики.

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Новая обложка приурочена к выходу документального сериала «Супермодели» на Apple TV+. По задумке, знаковый кадр должен был подогреть интерес публики и подчеркнуть, что красота остается красотой в любом возрасте (Наоми, напомним, сейчас 53 года, Кристи — 54, Синди — 57, а Линде — 58). Однако эффект получился прямо противоположный: в Сети вовсю критикуют съемку за скучную концепцию и избыток фотошопа.

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Пользователи cравнили моделей с домохозяйками на поминках. «У них (авторов обложки. — Прим. Super) была творческая свобода, они могли сделать что угодно, а тут все в черном, столпились в углу с ужасным освещением. Это что, поминки?» — негодует первый. «Эта обложка должна была заставить нас всех открыть рот от восхищения, но почему-то она плоская и безжизненная, настоящий позор», — пишет второй. «Супермоделей превратили в домохозяек — ужасное неуважение», — комментирует третий. «Этот сентябрьский выпуск Vogue выглядит катастрофически жалко», — добавляет четвертый.

Не пощадили авторов съемки и читатели Daily Mail. «Каждое изображение до смерти отфотошоплено — разве это не противоречит концепции использования возрастных моделей?», «Я толстый и лысый 61-летний мужчина, но при таком количестве фотошопа я мог бы быть каждой из них», «Их ужасно накрасили. Про позу вообще молчу — как будто их сфотографировали отдельно и прифотошопили друг к другу», — негодуют комментаторы.

Особое внимание пользователи Сети уделили Линде Евангелисте. Несколько лет назад ей сделали неудачную процедуру криолиполиза, после которой у нее началась жировая гиперплазия — то есть жировых клеток стало не меньше, а больше, и убрать лишние килограммы спортом или диетой было уже нельзя. Модель утверждала, что ей был нанесен огромный моральный и физический ущерб, и отсудила у клиники внушительную компенсацию. Пользователи обратили внимание, что на новой обложке не заметно ни следа болезни: «Выиграть судебный процесс, заявляя, что тебя навсегда изуродовали, а потом продолжить модельную карьеру — такое возможно только в Америке», «Интересно, "уродство" Линды исчезло после выплаты?», «Думаю, ее просто отфотошопили, как и всех их на этой обложке». Ну а у российских модных экспертов с Линдой связаны свои фантомные боли: админы профильных телеграм-каналов сошлись во мнении, что референсом для образа модели стал Сергей Зверев.