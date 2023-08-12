Как женщине одеваться, чтобы понравиться мужчине?

Часто бывает, что актуальные тренды женской моды не нравятся мужчинам. Причина проста — они вызывают у них непонимание и смятение.

© Чемпионат.com

Если есть желание нравиться и привлекать внимание представителей сильного пола, нужно делать ставку на формы, которые им понятны. Давайте в них разберёмся.

Видео дня

Как устроена психология мужчин?

Каждая женщина уникальна. При этом одежда, подчёркивающая красоту фигуры, безусловно важна. Но это не решающее. Если мы хотим привлечь внимание мужчины, то его нужно реально зацепить — заставить взгляд остановиться и задержаться. Что здесь важно знать?

Главным образом то, что мужчины по своей природе – охотники. Они обращают внимание на движущиеся цели и объекты. В этом и кроется один из важных секретов подбора вещей.

Главный принцип – выбирайте одежду и аксессуары, которые «находятся в движении». Что это может быть? Например, каблуки цокают, серьги сверкают. Это всё вызывает интерес и приковывает внимание.

Конечно, есть и другие нюансы. Разложим всё по полочкам, чтобы в нужный момент точно знать, какие вещи и их сочетания использовать.

Какие части тела стоит открывать?

Если платье или юбка, то длинная или миди с разрезом. Такой вариант выигрышнее мини (на которую обычно делается ставка), ведь здесь есть возможность создать интригу. Она заключается в том, что при ходьбе платье с разрезом демонстрирует лишь часть ноги, оставляя простор для фантазии.

Если вы всё же решили выбрать короткий вариант, то будьте осторожны с верхом. Если он будет очень сексуальным, есть риск выглядеть вульгарно. Лучше надеть не слишком открытый топ. Так вам удастся удерживать уровень сексапильности на адекватных отметках.

Глубокое декольте в сочетании с мини – это не просто устаревшее модное решение., а дурной тон. Как следствие – вам могут поступить легкомысленные предложения. Для построения серьёзных отношений девушку, одетую подобным образом, мужчины обычно не рассматривают.

Какие ещё участки тела стоит демонстрировать? Также при условии, что это единственный секси-акцент, стоит открыть спину или плечо. Данный нюанс всегда добавляет изящности и чувственности.

Вещи, силуэты, цвета, принты

Важно оценивать, как наряд сидит и спереди, и сзади. В идеале пропорции выбранного образа должны формировать силуэт песочных часов. Платье, сидящее по фигуре, – простой и надёжный вариант.

Какой цвет самый выигрышный? Красный. Он однозначно притянет взгляд мужчины.

Рекомендации к брюкам или джинсам будут аналогичны тем, что даны по платьям. Мужчин отталкивают свободный крой и заниженный шаговый шов. Отдавайте предпочтение обтягивающим моделям. Единственное, что тут важно учитывать — вещь должна подавать вашу фигуру в выгодном ключе.

Ещё один важный момент — мужчины не слишком любят, когда женщина одета в люкс, и это видно невооружённым взглядом. Речь про тренд на логоманию. Аккуратная одежда, подобранная с учётом вышеописанных рекомендаций, скорее вызовет желание подойти и познакомиться, чем кричащие брендовые вещи.