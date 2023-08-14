Блогерша застряла в латексном платье бренда Кардашьян во время примерки

Блогерша Эбби Робертс из Великобритании застряла в латексном наряде бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян во время примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 16,6 миллиона подписчиков.

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Инфлюэнсерша рассказала, что решила приобрести черное мини-платье с длинными рукавами данной марки. Затем она попыталась примерить его перед камерой, предварительно надев бежевое корректирующее белье. Однако девушке не удалось натянуть вещь полностью, поскольку она не смогла застегнуть молнию на спине из-за остановившегося посередине замка.

«Я застряла, а дома больше никого нет. Нужно попросить о помощи соседей», — заявила на размещенных кадрах британка.

По ее словам, она провела в платье два часа, прежде чем от него освободиться.