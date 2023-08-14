Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

Французский модный дом Balenciaga выпустил килограммовую сумку из сплава металлов за миллионы рублей. Соответствующий товар появился на сайте бренда.

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Так, стал доступен для покупки данный аксессуар модели Hourglass Metal XS золотистого цвета, полностью изготовленный из латуни. Изделие оснащено одной ручкой, магнитной застежкой, фурнитурой с латинской буквой B, съемным ремешком-цепочкой и подкладкой из овчины.

Стоимость указанной сумки составляет 16 950 фунтов стерлингов (примерно 2,2 миллиона рублей). Также на сайте отмечается, что можно оформить предзаказ на подобную вещь в серебристом цвете.