Кашемир с босоножками: что покупать на летних распродажах
Большими скидками манят магазины покупателей в конце лета. Как выбрать хорошие недорогие вещи и не набрать ненужного, рассказывает стилист-имиджмейкер.
В магазинах уже стартовали летние распродажи, бренды стараются распродать сезонную коллекцию, пока она ещё актуальна. Может показаться, что там продаются только маечки и лёгкие платья, которые уже через пару недель будут неактуальны. Но это не так. Какие вещи выбирать на распродажах в августе, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новом выпуске рубрики "Короче, Омск".
- Я предлагаю смотреть на качественные вещи. И как правило, они находятся в магазинах более дорогого сегмента. Поэтому скидка в 30-40 % будет как нельзя кстати. С распродажи мы заберём футболку из плотного мерсеризованного хлопка, посмотрим вискозные рубашки нейтрального кроя. Если вам понадобится тёплый трикотаж, предлагаю зайти на интернет-площадки, где кардиганов, свитеров, жилетов сколько угодно, и вы найдёте отличный кашемир, мериносовую шерсть по очень приятным ценам именно в августе или сентябре, - рассказывает Виктория Клочкова.
Почему стоит искать на распродажах базовые вещи и зачем покупать босоножки и купальники на излёте лета? Смотрите в нашем видео.
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