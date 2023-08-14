Стилисты раскрыли секрет, как продлить жизнь летнему платью осенью
Стилисты thevoicemag.ru отметили, что в этот период можно легко совмещать летний и осенний гардеробы.
Так, например, летнее платье легко замиксовать с осенним тренчем или кожанкой. Образ можно сделать многослойным и очень стильным.
Так часто одеваются звёзды, такие как Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Летние платья они носят с осенними сапогами.
Runews24
Плотное джинсовое платье отлично сочетается с «тяжёлыми» высокими сапогами, а более лёгкая комбинация – с казаками средней высоты.
Летнее платье также можно носить осенью с тёмными колготками. Для такого образа идеально подойдут платья-трапеции, а также матовые чёрные сапоги.
Runews24
Кроме того, лёгкое платье-комбинацию стоит замиксовать с тяжёлой кожаной курткой и сапогами средней высоты.