Стилисты раскрыли секрет, как продлить жизнь летнему платью осенью

Стилисты thevoicemag.ru отметили, что в этот период можно легко совмещать летний и осенний гардеробы.

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Так, например, летнее платье легко замиксовать с осенним тренчем или кожанкой. Образ можно сделать многослойным и очень стильным.

Так часто одеваются звёзды, такие как Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Летние платья они носят с осенними сапогами.

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Плотное джинсовое платье отлично сочетается с «тяжёлыми» высокими сапогами, а более лёгкая комбинация – с казаками средней высоты.

Летнее платье также можно носить осенью с тёмными колготками. Для такого образа идеально подойдут платья-трапеции, а также матовые чёрные сапоги.

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