Секреты удачных фотографий от фэшн-фотографа

Портретная фотография — это знакомство человека с собой, принятием себя, своей внешности и уникальности. Иногда очень полезно посмотреть на себя чужими глазами с тех ракурсов, которые мы не можем увидеть в зеркале или через селфи камеру смартфона.

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Есть разные лайфхаки как не бояться камеры, раскрепоститься и выглядеть естественной. О самых выигрышных позах, одежде, цветах, прическах и макияже для удачной фотосессии рассказала фэшн-фотограф Вера Фёдорова.

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Первое с чего нужно начать — естественность. Человек, у которого нет специального опыта в позировании часто выглядит на снимках нелепо, пытаясь повторить модные позы. Стоит всегда задавать себе вопросы «про что это фото?» «в реальной жизни я бы встала так?», «мне удобно так сидеть, стоять»? Придумайте себе историю, про которую будет фотография. Это даст ответ на вопрос: что делать, куда смотреть, куда деть руки. Она может быть очень простой «я пью утренний кофе» или «выбираю какую книгу хочу прочитать».

МУДБОРОД, РЕФЕРЕНС, КОНЦЕПЦИЯ

К съемке нужно готовиться. Вы должны понимать какой результат хотите получить. Для это заранее подготовьте мудбор — примеры картинок, которые вам нравятся. Можно сделать это в приложение Pinterest. Внимательно изучите свой мудборд, какие ключевые моменты вы видите: локация, одежда, эмоции? Лучше подготовить его заранее и держать перед глазами во время съемки.

ОДЕЖДА

Одежда сильно влияет на самоощущение. В футболке/джинсах и вечернем платье девушка чувствует себя по-разному. Определитесь с тем, что вам ближе, в чем вы будете чувствовать себя естественнее и увереннее. Свободная одежда дает больший диапазон для движения и больше подходит для динамичных кадров. Вечернее платье дает ощущение элегантности и праздника.

ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ

Волосы и макияж — это то, с чем также можно взаимодействовать во время съемки, что делает образ законченным. Начинайте с естественных и повседневных образов, постепенно добавляя что-то интересное. В конце съемки можно поэкспериментировать и сделать совсем необычный для себя образ. По части одежды и макияжа — лучше двигаться от простого к сложному.

ТЕЛО

Часто фотосъемка — это выход из зоны комфорта, от этого тело может зажиматься. Поэтому важно его подготовить. Подходят любые практики, которые вам нравятся: йога, растяжка, танец, дыхательные практики, МФР. Перед съемкой уделите этому 10-15 минут, расслабьтесь, почувствуйте свое тело, поднимите себе настроение.

РЕКВИЗИТ

Даже для людей с большим опытом фотосъемок сложно расслабится на фоне пустой белой стены, здесь поможет реквизит. Помимо одежды и аксессуаров, можно использовать кружки, бокалы, книги, журнал, даже еду. Отличной идеей будет взаимодействие с мебелью: диваном, стульями или просто поверхностями – стеной или полом.

МУЗЫКА

Важной деталью является музыка. Ставьте свою любимую или выбирайте музыку что бы добиться нужного настроения — это работает!

ЭМОЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

Эмоции должны быть настоящими. Не стоит их имитировать. Если смеетесь — смейтесь всем лицом: глазами, телом.

Фальшивая эмоция всегда бросается в глаза! Старайтесь не замирать перед камерой — постоянно двигайтесь, моргайте, меняйте направление взгляда. Если во время съемки что-то идет не так — не останавливайтесь, доигрывайте до конца. Даже если вам кажется, что сейчас вы выглядите глупо. Очень часто в такие моменты получаются самые интересные и классные кадры.

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Тренируйтесь перед зеркалом, наблюдайте за собой, замечайте, что вам подходит, а что нет. Можно записывать себя на видео.