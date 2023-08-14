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Россиянкам назвали способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу

Стилистка Екатерина Фролова назвала россиянкам способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу. Ее комментарий публикует портал «Моменты».

Россиянкам назвали способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу
© Lenta.ru

Эксперт отметила, что в свадебной моде для гостей на данный момент не существует ярко выраженных трендов. В то же время она призвала отказаться от откровенных нарядов. «Главное — не пошло, не вульгарно и не перебивать платье невесты. Опять же стоит руководствоваться дресс-кодом. Может, есть какая-то особая тематика», — пояснила специалистка.

В свою очередь, удачными вариантами станут шелковые платья в пол и платья с пайетками пастельных оттенков. Также актуальны изделия, оформленные перьями или драпировками. Кроме того, можно приобрести предмет гардероба с воланами, рюшами и оборками, если тщательно подобрать цвет и фасон.

В июле известный американский психолог и эксперт по отношениям Кармен Харра раскрыла связь между моделью свадебного платья и характером невесты. Так, цветные платья указывают на нонконформизм и нестандартный образ мыслей девушки или пары, отметила эксперт. В свою очередь, короткие платья выбирают доминантные личности, а бальные — приверженки традиционных ценностей.