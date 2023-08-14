Блогер перечислила детали, которые дешевят образ
Блогер Антония Хайэм под ником @antoniahigham назвала детали, которые делают образ более дешевым. Об этом она сообщила в одном из видео в своем TikTok-аккаунте.
Хайэм отметила, что образ дешевит мятая одежда. Даже дорогие вещи из роскошных тканей будут выглядеть плохо, если они не будут поглажены.
Она также посоветовала подбирать подходящее белье под образ. Торчащие лямки и силуэты нижнего белья могут испортить впечатление о человеке.
Девушка добавила, что даже при наличии хорошей одежды человек будет выглядеть плохо, если у него грязная голова и неутоленные ногти. Поэтому она посоветовала следить за гигиеной.
Ранее сообщалось, что 50-летняя блогерша рассказала, как выглядеть моложе.
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