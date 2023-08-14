Блогер перечислила детали, которые дешевят образ

Блогер Антония Хайэм под ником @antoniahigham назвала детали, которые делают образ более дешевым. Об этом она сообщила в одном из видео в своем TikTok-аккаунте.

© unsplash.com

Хайэм отметила, что образ дешевит мятая одежда. Даже дорогие вещи из роскошных тканей будут выглядеть плохо, если они не будут поглажены.

Она также посоветовала подбирать подходящее белье под образ. Торчащие лямки и силуэты нижнего белья могут испортить впечатление о человеке.