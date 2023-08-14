Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

Стилист Артем Терентьев назвал россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

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В первую очередь специалист выделил брюки-карго с накладными карманами, отметив, что штаны модели бананы утратили свою актуальность. Эксперт пояснил, что первые подходят женщинам разных возрастов и сочетаются практически с любым верхом.

Помимо этого, Терентьев посоветовал заменить кюлоты (широкие брюки, нечто среднее между юбкой-брюками и брюками палаццо — прим. «Ленты.ру») на классические модели со стрелкой. При этом он добавил, что обтягивающие скинни в грядущем сезоне будут антитрендом. Вместо них стилист порекомендовал приобрести расклешенные брюки.

«Все эти варианты будут хорошо смотреться на женщинах старше пятидесяти, потому что у красоты нет возраста. Не бойтесь экспериментировать», — подчеркнул Терентьев.