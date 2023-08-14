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Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

Стилист Артем Терентьев назвал россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень
© Lenta.ru

В первую очередь специалист выделил брюки-карго с накладными карманами, отметив, что штаны модели бананы утратили свою актуальность. Эксперт пояснил, что первые подходят женщинам разных возрастов и сочетаются практически с любым верхом.

Помимо этого, Терентьев посоветовал заменить кюлоты (широкие брюки, нечто среднее между юбкой-брюками и брюками палаццо — прим. «Ленты.ру») на классические модели со стрелкой. При этом он добавил, что обтягивающие скинни в грядущем сезоне будут антитрендом. Вместо них стилист порекомендовал приобрести расклешенные брюки.

«Все эти варианты будут хорошо смотреться на женщинах старше пятидесяти, потому что у красоты нет возраста. Не бойтесь экспериментировать», — подчеркнул Терентьев.

Ранее в августе стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.