Стилист назвала визуально старящие наряды

Персональная стилистка Надежда Коржевина назвала россиянкам визуально старящие наряды. Ее комментарий публикует портал «Я покупаю».

В первую очередь эксперт призвала отказаться от «чайных» платьев длиной чуть ниже колена с расклешенным подолом, подчеркнутой талией и мелким цветочным принтом. В то же время ухудшить внешность способны вязаные кардиганы, классические жакеты темных цветов, винтажные предметы гардероба и твидовые костюмы.

Кроме того, зрительно прибавить возраст могут изделия коричневого, винного, фиолетового или синего оттенков, а также накладные воротники в сочетании с классическими предметами гардероба, отметила специалистка.