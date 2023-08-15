Стилист назвала способы скрыть недостатки фигуры с помощью купальника

Российская стилистка Надя Иванова назвала способы скрыть недостатки фигуры с помощью купальника. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в первую очередь следует внимательно изучить особенности своего внешнего вида и подбирать вещи в зависимости от них. Так, скорректировать выпирающий живот поможет слитный купальник с утягивающим эффектом и комплект с трусами с завышенной талией.

В то же время, чтобы уравновесить объемную грудь и узкие бедра, специалистка посоветовала выбирать бикини, состоящее из темного топа и трусов с цветным принтом. Зрительно сделать тело стройным способны слитные купальники со светлой центральной частью и темными боковыми зонами. Если требуется удлинить ноги, можно приобрести изделия с высоким подъемом по линии ноги, отметила собеседница издания.

«Если вы не нашли себе купальник или как-то смущаетесь, то помните, что всегда есть болеро, накидки, туники, пляжные халаты. С их помощью можно создать красивый, стильный пляжный образ, и никто не будет обращать внимание на нюансы вашей фигуры», — заключила стилистка.