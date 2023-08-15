Историк моды Васильев назвал цвета, которые визуально полнят

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев назвал цвета, которые визуально полнят. Об этом он рассказал подписчикам своего Telegram-канала.

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По мнению Александра Васильева, неправильный выбор цвета одежды может испортить даже самый дорогой образ.

«Умение сочетать оттенки в одежде — важнейший навык для стильной женщины. Нужные цвета скроют недостатки фигуры, сделают лицо выразительным и выглядеть вы будете на 5-7 лет моложе. Например, красный цвет привлекает внимание окружающих и добавляет несколько килограмм вашей фигуре», — заявил историк моды.

Александр Васильев добавил, что отвлечь внимание от пышных форм можно, комбинируя красный с другими оттенками, например, пшеничным, приглушенно-малиновым или нежно-розовым.

«Красный точно не стоит носить с коричневыми оттенками, оранжевыми и оливковыми. Лучше рассмотреть классический вариант — черный или белый. Зеленый, желтый и фиолетовый цвета тоже прекрасно выглядят с красным», — уточнил он.