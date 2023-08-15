Какими аксессуарами разнообразить минималистичный образ?

Минимализм — это стиль, который подразумевает простоту. Выглядит очень просто и дорого при использовании качественных тканей и современных форм. Красиво? Очень!

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Но мало кто может существовать в нем и соблюдать строгие правила стиля долго — хочется добавить чего-то интересного, яркого, чтобы выделиться из толпы, но и не прослыть новогодней елкой. Путем добавления нескольких аксессуаров можно придать ему больше оригинальности и разнообразия. Блогер Мария Шеди специально для нас составила классную подборку того, что стоит добавить в свой гардероб.

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Первым аксессуаром, который может внести нотку эксцентричности, являются большие и яркие серьги. Они могут быть необычной формы, например из мятого металла. Также они могут быть украшены камнями различных цветов. Такой аксессуар сам по себе способен привлечь внимание и придать образу некую изюминку. Цвет металла выбирайте на свое усмотрение — некоторые модницы даже миксуют золотые и серебряные украшения в одном образе.

Другим вариантом аксессуара, который добавит немного шарма, является платок или шарф. Он может быть выполнен из тонкой шелковой ткани с ярким принтом или иметь оригинальный дизайн. Подобное дополнение к минималистичному образу сразу сделает его более интересным и модным. Его можно повязать на шею, на сумку, на пояс в качестве ремня или даже на руку.

Еще одним аксессуаром, способным разнообразить минималистичный образ, является стильное кольцо. Оно может быть выполнено из драгоценных металлов или украшено камнями. Даже одно такое украшение на руке может сразу сделать образ интереснее.

Если вы любите простые прически, то присмотритесь к заколкам для волос. Модные заколки и крабики помогут убрать от лица непослушные пряди и придадут образу шика.

Попробуйте также добавить прозрачные аксессуары или обувь в свой образ. Это могут быть вставки на одежде, украшения с прозрачными элементами, прозрачный каблук у обуви или сумка. Подобные элементы не перегружают взгляд, но привлекают внимание, поэтому возьмите на заметку!